Йдеться про підписання Харківських угод.

Екс-міністру закордонних справ Костянтину Грищенку і колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомлено про підозру у державній зраді.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проекту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

В Офісі генпрокурора зазначають, що це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння ЧФ РФ, а також його збільшення на території Криму, замість виведення з України.

Як відомо, у квітні 2010 року Грищенко та Лавринович очолювали МЗС та Мін'юст відповідно в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.

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