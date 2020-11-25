Колишній перший заступник голови СБУ за часів президента Петра Порошенка Юрій Артюхов може стати об'єктом уваги Державного бюро розслідувань. Про це пише видання Delo.ua з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що він нібито як і раніше залишається негласним куратором контрабандних потоків і конвертаційних центрів.

"Однак якщо раніше його недоторканність гарантувалася на рівні найвищих чиновників держави, то сьогодні шансів уникнути відповідальності стає все менше", – йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що Артюхова вважають "одним зі стовпів репресій і тиску силовиків на підприємців за часів Петра Порошенка". У 2014 році, відразу після Революції Гідності і Євромайдану, Артюхов був призначений на посаду першого заступника Голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією ("главк к"). На цій посаді його серед іншого звинувачували в "заступництві" над конвертаційними центрами.

"Нібито підконтрольні Артюхову організації та чиновники СБУ і фіскальної служби контролювали близько 10-15 "конвертів" з вигодою 0,5% від кожної операції. Крім того, в цей же період Артюхов нібито організовував фіктивні обшуки вдома і в офісах керівництва "Укрзалізниці", яке опиралося переходу "під дах" СБУ разом зі своїми корупційними схемами", – йдеться в матеріалі.

Журналісти відзначають, що Артюхов нібито організував безперешкодне пересування фізосіб і споживчих товарів з підконтрольної Україні території на територію, підконтрольну терористам з "ДНР" і "ЛНР", а також вугілля і металобрухту – у зворотному напрямку. Зокрема, йому приписували і контроль за розмитненням контейнерів з певними видами товарів за ціною 300-500 доларів США за контейнер і за контрабандою сигарет з Білорусі на територію України та Польщі.

Артюхов був причетний і до справи про "рюкзаки Авакова". За однією з версій, саме підрозділи СБУ під його керівництвом через свого давнього агента генерала Василя Пісного встановили у заступника міністра МВС Сергія Чеботаря відеозаписувальну апаратуру, пише портал.

Видання нагадало, що про непорівнянний зі статусом чиновника стан журналісти програми "Наші гроші" знімали сюжет і щодо майна самого Артюхова. Програма з назвою "Хороший кутюр'є" була присвячена тому, як відразу після звільнення Артюхова з СБУ його сім'я придбала розкішний маєток на 800 м2 в елітній Конча-Заспі. А сам Артюхов пояснював походження коштів своїми "особливими" юридичними послугами, які він надає як "майстер індпошиву".

Сьогодні Артюхов є співвласником двох автосалонів на столичній Петрівці - "Автопасаж" (торгує автомобілями Peugeot) і "Автоград" (торгує Mitsubishi), сказано в матеріалі. Крім того, він оформлений як фізособа-підприємець, що надає послуги у сфері права. Серед видів діяльності ФОП також є і готельна діяльність. ЗМІ неодноразово писали, що через ці автосалони Артюхов нібито легалізує крадені в Європі автомобілі, стверджують автори статті.

Нинішній заступник голови МВС Антон Геращенко прямо звинувачував Артюхова в тому, що він нібито "віджав" автосалони у їх законних власників, сам Артюхов це заперечував, зазначає Delo.ua.

"ДБР, як повідомляють джерела, близькі до служби, вже готується відкрити по Артюхову відразу кілька кримінальних справ", - стверджує видання.

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Автор: УНІАН