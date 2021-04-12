Ескорт по-українськи

Скандал з оголеними українками, які позували на фото на балконі одного з еміратських хмарочосів, привертає неабияку увагу до "моделінгу у стилі ню". Так нині називається фото голяка. Хто, як та за скільки бере участь у цьому "мистецтві", аби потішити око багатих чоловіків?

Оголені фото дівчат – давно ні для кого не дивина. За такі «розваги» українки всього за кілька годин заробляють як середньостатистичний громадянин за місяць. «Їм платять від 200 до 500 євро за фотосет», - каже шоумен ігор Посипайко.

Він, як виявилось, особисто знайомий з деякими українками, які на весь світ «прославились» оголеною балконною фотосесією в Арабських Еміратах. Тож їх мотиви, каже, добре розуміє: «У нас бідна країна третього світу, дівчата гарні, з периферії, і не те щоб у них дуже багато варіантів піднятися соціальними сходами».

Гарні українки, що тут приховувати, справді популярні по всьому світу. Організаторка вечірок Альона Добровольська розповідає «Грошам», що ця популярність пов’язана з двома факторами: «Тому що вони красиві і тому що поступливі».

Заробляють, хто як уміє. У нічних клубах чи на закритих вечірках, патігьолз і шампаньгьолз, стають прикрасою столу для заможних іноземців. Прикрасою столу іноді у прямому значенні слова. Ціна питання – вісім тисяч гривень за дві години.

«Дівчата біля його столика, щоб створювати атмосферу красоти й свята. Щоб йому було приємно», - каже «Грошам» Альона Добровольська.

Для цих простих дівчат, які тільки розпочинають «кар’єру», взірцем, напевно, може бути мега-успішна в цій справі дівчина – Яна Орфєєва. Ця 22-річна черкащанка, за версією ЗМІ, найбагатша українська ескортниця. Найдорожчий брендовий одяг, відпочинок на курортах президентів і мільярдерів… У чому таємниця успіху? Як писали, Яна - утриманка супербагатого арабського шейха. За чотири роки в гаремі вона заробила… 2 мільйони доларів.

А до успіху дівчина – тепер доларова мільйонерка – прийшла через конкурс краси «Міс Україна» 2015-го року.

За словами блогерки й жіночого консультанта Альони Лоран, участь в конкурсах – дуже доречна справа. Адже як працювали модельні агенції, яких в Україні було дуже й дуже багато? «Ти приходиш, заповнюєш анкету, ставиш галочку, готова ти бути моделлю, фотомоделлю, стендовою чи хостес. І була обов’язкова графа – чи готова ти ходити на ескорт», - розповідає «Грошам» блогерка.

Серед клієнток, яких консультує Альона, ескортниць чимало. Дівчина стверджує – багато з них прийшли в ескорт (а дехто потім і в проституцію) саме з моделінгу. Логічно, що більше відзнак - то вищий потім цінник.

«Без титула – тисяча доларів, з титулом – п’ять тисяч доларів», - каже Альона Лоран.

П’ять тисяч доларів за просто супровід на вечірку? Альона говорить – в Україні між ескортом і сексом за гроші, ну, дуже тонка межа. Тому нерідко під ескортницями якраз і мають на увазі повій. А хто ж «організовує» дівчат?

Наразі чи не найбільш обговорювана персона українських та іноземних таблоїдів – Віталій Гречин. Американське громадянство, але українське дитинство.

В одній зі столичних багатоповерхівок, в яких побували «Гроші», Віталій Гречин жив до переїзду в Штати. Але останні кілька днів, за інформацією джерел «Грошей», перебував під вартою в Арабських Еміратах.

Соціальні мережі Віталія дуже цікаві й промовисті – профіль у Фейсбуці рясніє фотографіями, на яких дорогі автівки, яхти і, що незмінно, - велика кількість жінок. У Києві його знають як неабиякого ловеласа.

Актриса Анна Бірзул бачилася з Гречиним на одній з вечірок кілька років тому. Розповідає «Грошам» про враження від знайомства: «Він попросився сфотографуватись. Відразу обійняв мене і за попку полапати встиг. Я просто пояснила, що давайте без цього. Я вас поважаю, ви мене поважайте, я вас не знаю».

Знають Віталія Гречина як підприємця, інвестора та фінансиста. Він має дві освіти – з фінансів та психології. Служив у американській армії. Знайомий з Бараком Обамою та Хіларі Клінтон (розповідав про це в одному з інтерв’ю журналу). Також заявляв, що мав партнерство з братами Кличками і начебто підтримував Віталія Кличка під час останніх мерських перегонів. Втім, наприклад, спільних фото, які могли б хоч якось підтверджувати цю дружбу, у Гречина в профілі немає.

За даними «Грошей», в Україні Гречин у різні роки організовував роботу різних фірм - від надання секретарських послуг до видавничої справи і ринку нерухомості. Вочевидь, інвестував і в красивих жінок та ескорт. За місяць до поїздки в Дубай Гречин гучно відсвяткував свій 41-й день народження. В Буковелі, в компанії дівчат, частина яких потім засвітилась на балконі в Еміратах.

Поки що це найбільш яскрава сторінка з біографії киянина. Щоправда, поплатитися за неї він може не тільки штрафом, що стартує від тисячі трьохсот доларів, але навіть ув'язненням в Еміратах - на півтора року.

А хто ж постійні клієнти такого штибу «дівочих вечірок»? Хто може дозволити і дозволяє собі елітних гарячих дівчат за гроші? Блогерка та жіночий консультант Альона Лоран розповідає «Грошам», що серед них багато публічних людей. «Викликали їх відомі футболісти, політики. Вони відверті збоченці. Серед наших політиків багато педофілів та бісексуалів», - каже вона.

Але і це ще не все. Наступне одкровення клієнток, яких консультує блогерка, просто шокує: «Групові оргії практикуються. Все це у Верховній Раді дуже часто». Ну, ми все ж переконані, що не буквально «під куполом».

Як українки заробляють швидкі гроші на своїй красі, «Грошам» розповідає Ярослава. Вона приховує своє справжнє ім’я та обличчя, але не приховує, що пройшла увесь шлях секс-роботи – від Окружної до саме того ескорту по закордонах.

«Я літала на Мальдіви на п’ять днів з людиною, з якою домовилась. І це коштувало дві тисячі доларів», - розповідає вона «Грошам».

Потім дівчина перейшла до власне проституції - замовлень більше, платять не гірше. Почала в 2010-му, працювала на так званих мамок - так на жаргоні в індустрії секс-послуг називали посередників. Зараз - сама собі начальство. Хоч посередники з ринку теж нікуди не поділись.

«Є такі менеджери, які розповсюджують групи в телеграм. Пропонують дівчатам різні речі», - розповідає Ярослава.

Невже все так просто?! Можна знайти дівчину на ніч за гроші, відкривши телефон? Задля експерименту «Гроші» знаходять телеграм-канал, у назві якого фігурує слово «ескорт». Наприклад, група «Ескорт Київ» має майже 20 тисяч підписників. В таких групах сотні оголошень про надання секс-послуг, з цінами, датами, описом і навіть з фотографіями, на яких дівчата не бояться показати не тільки тіло, а й обличчя.

«Гроші» вигадують історію про сюрприз 48-річному чоловікові, якому хочемо «подарувати» подружку на ніч. У першу ж годину маємо відповідь - дівчина готова до сексу за 2,5 тисячі гривень на годину. Як виявилось, продешевила. Адже, за словами Ярослави, прайс стартує від 300 доларів за годину.

Тож це раніше ринок секс-послуг маскували під так звані модельні та шлюбні агенції, зараз сміливі українські дівчата відійшли від цього непотрібного офіціозу – продають себе через телеграм-канали та інстаграм. І де тут чиста проституція, де ескорт, де «моделінг у стилі ню» - одразу й не розібратися. Поки не спробуєш.

Олена Берестенко

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