Акція пройшла під будівлею посольства Польщі.

Активістки руху Femen влаштували ввечері 6 листопада свою чергову акцію під будівлею польського посольства в Києві. Оголена учасниця руху залізла на дах машини із запаленими фаєрами.

Про це повідомляє "Страна".

В організації уточнили, що акція присвячена планам польської влади щодо заборони абортів.

Читайте такожЗаборона абортів у Польщі: реакція українських зірок

Увага! Відео 18+

Це не перша подібна акція Femen. Раніше вони мітингували як під посольством Польщі у Києві, так і консульством в Одесі.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах згвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися і опозиційні політики.

У Раді Європи постанову суду назвали "сумною для жіночих прав".

Днями уряд Польщі вирішив відкласти виконання рішення Конституційного Суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован