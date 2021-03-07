Кухарі - носії давніх традицій приготування борщу з усієї України - вперше в онлайн-ефірі одночасно приготували борщі за регіональним рецептами.

Онлайн-фестиваль борщу потрапив до Книги рекордів України.

Захід відбувся на підтримку ініціативи з подачі елемента "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Міністерство культур та інформаційної політики.

Кухарі - носії давніх традицій приготування борщу з усієї України - вперше в онлайн-ефірі одночасно приготували борщі за регіональним рецептами. Задля участі у фестивалі представники з 25-ти регіонів України приїхали до столиці та за індивідуальними рецептами приготували борщі за унікальною регіональною рецептурою або ж поділилися секретами, які крізь покоління мандрують їхніми родинами.

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Представники Книги рекордів України, присутні на заході, зафіксували рекорд в категорії “Культура та масові заходи” в номінації “Одночасне приготування представниками з 25-ти регіонів України традиційних українських борщів”. Адже це дебютний онлайн-фестиваль, присвячений українській страві - борщ - за участю 25-ти регіонів України з одночасною онлайн-презентацією конференції “Культура та традиції приготування українського борщу”.

Як заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, “наші національні страви – надбання, які маємо захищати, бо це частина нашої історичної спадщини, нарівні з традиціями і звичаями. Все це разом і дозволяє сформувати унікальну національну ідентичність кожного народу”.

Захід став однією із завершальних стадій підготовки номінаційного досьє для подачі елементу “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Автор: Вікторія Токарєва