ФОП протести 22 грудня - де перекриють рух в Києві, затори в Києві: адреси / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський, Денис Прядко)
У зв'язку протестами приватних підприємців на Майдані 22 грудня на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений рух транспорту.
Про це попередили патрульні у Telegram.
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Запланований маршрут: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності.
Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.
t.me/kyivpatrol
Протести підприємців у Києві: що відбувається
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу і прийняти законопроекти № 3853-1 (2), № 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
- Правоохоронці знесли намети на Майдані, сталася сутичка із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції в центрі Києва постраждали близько 40 правоохоронців.
- 16, 17 та 18 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом.
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