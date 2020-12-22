Готуйтеся до заторів просто зараз: центр Києва перекривають через протести ФОПів (мапа)

Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.

У зв'язку протестами приватних підприємців на Майдані 22 грудня на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений рух транспорту. Про це попередили патрульні у Telegram. Читайте такожНапади на медиків: МОЗ пропонує, щоб "швидкі" супроводжувала поліція Запланований маршрут: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності. Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00. Протести підприємців у Києві: що відбувається 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу і прийняти законопроекти № 3853-1 (2), № 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Правоохоронці знесли намети на Майдані, сталася сутичка із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції в центрі Києва постраждали близько 40 правоохоронців.

16, 17 та 18 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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