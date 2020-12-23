Протестувальники отримали інформацію про можливе позачергове засідання Ради щодо локдауну.

Підприємці готові стояти до Нового року, але за потреби – навіть довше.

Про це в коментарі сайту Страна розповів лідер руху SaveФОП Сергій Доротич.

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Він стверджує, що отримав інформацію про можливе позачергове засідання Ради щодо локдауну, оскільки на Банковій наказали депутатам поки не роз’їжджатися.

«У нас немає варіанту. Нам доведеться стояти. Чи влаштовувати революцію, чи стояти. Ми вирішили мирно стояти. Будемо мокнути, хворіти», – відповів він.

Протести ФОПів: що відомо

22 грудня вдень активісти #saveФОП влаштували чергову акцію протесту. Увечері вони прийшли до Палацу "Україна", в якому проходив концерт "Вечірнього Кварталу". Активісти хотіли поспілкуватися з акторами і попросити їх "присоромити" президента. На місці було помічено значне зосередження правоохоронців.

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: УНІАН