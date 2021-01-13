Активісти серед іншого висловили невдоволення діями поліції.

На Майдані Незалежності в Києві, де триває протест підприємців, ввечері в середу сталася бійка між активістами і невідомими людьми в чорному.

Про це розповів лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич, пише "Страна".

За його словами, протестувальникам сьогодні привезли печиво в коробках, після чого прибігли люди в чорній формі без розпізнавальних знаків і почали віднімати їх.

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"Після того, як до наших прихильників підбігли інші протестувальники, в цей же момент до невідомих в балаклавах підтяглася поліція і в оточенні співробітників правоохоронних органів вони покинули площу без жодних перешкод. Я думаю, що це тітушки з боку поліції, які виступають у ролі провокаторів", – розповів Доротич.

Також він додав, що протестувальники викликали наряд поліції, але пройшло вже більше години, а поліція так і не приїхала.

"Співробітники правоохоронних органів, які знаходяться на Майдані Незалежності, на наші прохання розібратися, хто на нас напав, заявили, що вони не бачать порушень з боку нападників. Також вони попросили нас дістати печиво з коробок і розкласти по кишенях, це повний абсурд", – обурюється Доротич.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Протест ФОПів на Майдані: що відомо

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: УНІАН