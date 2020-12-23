У залі прощання з Кернесом багато квітів і вінків.

У середу, 23 грудня, в Харкові проходить церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом.

Низка ЗМІ публікує відео і фото Кернеса в труні.

На відспівуванні мера Харкова були присутні його родичі та друзі. Також церемонію транслювали на великий екран біля Благовіщенського храму.

Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня в Харкові оголосили триденну жалобу. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Ольга Робейко