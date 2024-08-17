Позиція міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка полягає у тому, що виконувачем обов'язків гендиректора "Охматдиту" має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка матиме найвищу підтримку колег.

Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок компетентними органами.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив у соціальній мережі. "Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові", - зазначив Ляшко.

Чиновник додав, що його позиція така - "виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег". У цьому зв'язку, як відзначив міністр, він зараз проводить консультації.

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Ляшко додав, що факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за його зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", - зазначив Ляшко. Міністр додав, що вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

"На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, 16 серпня директор лікарні Володимир Жовнір заявив, що "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство" відмовляється перерахувати лікарні "Охматдит" 378 мільйонів гривень, зібраних жертводавцями після російської ракетної атаки з медустанови у липні цього року.

За його словами, порозуміння між лікарнею та благодійною організацією зникло після того, як було зібрано рекордну суму донатів від громадян та юридичних осіб.

"Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватися. Вранці ми дізналися, що БО "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок ПДВ (лікарні) "Охматдит"", - написав Жовнір.

Він публічно озвучив вимогу до фонду переказати зібрані кошти на казначейський рахунок лікарні "Охматдит" і повідомив, що лікарня розглядає можливість розірвання правовідносин із фондом через те, що "їх дії є несумлінними, а також ймовірно шахрайськими".

Водночас, як пояснив директор благодійного фонду Євген Вембер, лікарня вимагає перерахувати кошти безпосередньо з рахунку на рахунок лікарні. Проте у фонді готові зробити саме цільовий перерахунок на ремонт.

"Ключове - всі кошти, зібрані на відновлення "Охматдиту" після 8 липня, залишаються на рахунку фонду "Охматдит - здорове дитинство". Фонд готовий сплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених в результаті російської атаки. Але за все час ми не отримали від лікарні "Охматдит" жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу", - підкреслив він.

За словами Вембера, зараз на Фонд чинять тиск для того, щоб зібрані кошти були перераховані на казначейські рахунки лікарні негайно, проте це неможливо через те, що МОЗ у своїх вимогах посилається на ст. 5 Закону України "Про благодійність та благодійні організації".

"Ця стаття закону не передбачає правового механізму перерахування коштів, зібраних благодійником, на будь-які державні або інші рахунки без підстав. Якщо ми виконаємо вимогу МОЗ про передачу коштів, то грубо порушимо законодавство... Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може призвести до кримінальної відповідальності", - додав він.

Вембер підкреслив, що Фонд оплатить проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні, і для цього тільки потрібні офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення.

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