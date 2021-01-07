Син Геннадія Корбана трагічно загинув 5 січня / фото УНІАН

Відомий Дніпровський бізнесмен і екс-глава партії "Укроп" Геннадій Корбан вперше прокоментував трагічну смерть сина Лева.

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"Найбільше випробування в житті-безглуздість того зла, що відбувається в ній. Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту, поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом", - написав Корбан на своїй сторінці в Facebook.

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Загибель Лева Корбана: що відомо

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Автор: Катерина Лиманська