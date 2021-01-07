5 січня внаслідок ДТП поблизу Дніпра загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана Лев.

Відомий Дніпровський бізнесмен і екс-глава партії "Укроп" Геннадій Корбан вперше прокоментував трагічну смерть сина Лева.

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"Найбільше випробування в житті-безглуздість того зла, що відбувається в ній. Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту, поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом", - написав Корбан на своїй сторінці в Facebook.

Загибель Лева Корбана: що відомо

За повідомленням місцевих ЗМІ, 5 січня внаслідок ДТП поблизу Дніпра загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана Лев. Він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Згодом поліція знайшла автомобіль з тілами загиблих підлітків на дні річки.

Інформацію про загибель сина Корбана підтвердив нардеп Максим Бужанський, висловивши співчуття Геннадію Корбану.

Поліція проводить розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Призначено експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

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Автор: Катерина Лиманська