На сайті НАБУ водночас з'явилося повідомлення про нового підозрюваного у справі "Оптимумспецдеталі".

Правоохоронці вручили повідомлення про підозру у справі "Укроборонпрому" Ігорю Гладковському, синові колишнього першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського.

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Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Стверджується, що Ігоря Гладковського підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом".

"Повідомлено про підозру Гладковському-молодшому у справі "Укроборонпрому", - повідомило джерело.

Водночас на сайті Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з'явилося повідомлення про нового підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталі».

За версією слідства, підозрюваний (ім'я якого не називається) отримав хабар у майже мільйон гривень. Крім того, підозрюваний з низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній.

За даними слідства, фігурант забезпечував "Оптимумспецдеталі" преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами" Укроборонпрому " і отримував за це 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку.

"Таким чином лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. Однак, на думку слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності - решту фактів поки досліджують", - йдеться в повідомленні.

Про вручення підозри Ігорю Гладковському повідомляє також екс-нардеп, член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Справа про корупцію в "Укроборонпромі"

У лютому-березні 2019 року проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднив розслідування, в якому говорилося, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор нібито причетний до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі.

У розслідуванні стверджувалося, що Гладковський-молодший і його партнери вступили в змову з посадовцями Укроборонпрому. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. Ціни на запчастини, які часто не відповідали жодним стандартам якості, були завищені в рази. Цей "товар" за змовою з керівництвом "Укроборонпрому" продавали на оборонні заводи. Таким чином група нібито отримала від "Укроборонпрому" не менше 250 млн грн. Олега Гладковського журналісти називають другом президента Петра Порошенка і "смотрящим за оборонкою".

Розслідування спровокувало потужний суспільний резонанс напередодні виборів президента, оскільки Олег Гладковський у минулому був бізнес-партнером Петра Порошенка.

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня в САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 ("зловживання владою і службовим становищем") і ст. 366-1 ("декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу.

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Автор: Дмитро Захаров