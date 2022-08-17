У Львові 18 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прибув до Львова. Завтра на саміті за участі Ердогана, Зеленського і Гутерріша говоритимуть про припинення війни "дипломатичними засобами".

Про це йдеться у повідомленні речника генерального секретаря ООН у мікроблозі Twitter.

"Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де завтра він зустрінеться з Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Гутерріш відвідає порт в Одесі.

Як повідомила прес-служба турецького президента, у Львові на саміті за участі Ердогана, Зеленського і Гутерріша говоритимуть про припинення війни "дипломатичними засобами".

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