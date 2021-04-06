У МЗС повідомляли, що після скандальних зйомок затримали 12 українок.

Подруга дівчат, які брали участь у скандальній фотосесії в Дубаї, запевнила, що моделі не влаштовували оргії та не надавали послуги ескорту.

Читайте також"Голи танці" в Дубаї: МЗС уточнило кількість затриманих за "розпусту" українокПро це дівчина написала в Instagram, пише 24tv.ua. Наразі її акаунт недоступний.

За словами дівчини, учасниці фотосесії самі оплатили поїздку і прилетіли в ОАЕ на вихідні виключно заради зйомки.

«Ніхто не їздить ї***ися такими групами, це маячня. З ними поїхав фотограф і організатор вечірок», – написала вона.

Дівчина додала, що на фото немає «ніяких мужиків і оргій». Але при цьому вона звернула увагу, що є питання, чому ні дівчата, ні організатор заходу не вивчили закони країни, в яку прилетіли робити відверту фотосесію.

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Автор: Катерина Шварц