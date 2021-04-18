Час вдосконалюватись. Як і навіщо вчитись володіти своїм голосом

Голос - вкрай корисний інструмент для будь-кого. Не просто тому, що це унікальний подарунок природи, який дає людині саму можливість говорити. Володіння голосом може цілком вплинути, наприклад, на вашу кар'єру. Існує кілька секретів, як це зробити.

Приказка каже, що зустрічають по одягу... Та насправді перше враження про вас цілком залежить і від голосу.

«Якщо перший критерій – це те, як виглядає людина. То другий - це те, як вона говорить», - розповідає ТСН.Тижню експертка з публічних комунікацій Ольга Габлюк.

«Для більшої авторитетності свого голосу Маргарет Тетчер працювала з фоніатором, щоб її голос звучав більш низько, для того, щоб на рівні з чоловіками виглядати більш впевненою. Лідером», - каже ТСН.Тиждень психолог Аліна Сальникова.

Спеціалісти запевняють, що те, як ви говорите, інколи важливіше за те, що ви говорите.

За словами Аліни Сальникової, якщо, наприклад, людина говорить собі «під ніс», дуже тихо, це може свідчити про її тривожний або навіть депресивний стан. «Або якщо людина раптом переходить на високий тон в розмові, наприклад, депутати, це означає, що людина хоче вплинути на вас», - каже психолог.

Ми інтуїтивно відчуваємо сотні голосових нюансів співрозмовника. По одному лиш голосу експерти здатні дізнатись і ваш характер, і ваші дитячі травми.

«Якщо ви дуже тихо розмовляєте, у вас перепитують – що-що ти там сказав? -, це може вказувати на те, що вас в дитинстві мало слухали. І казали: «Не кричи. Тихіше говори. Помовчи»», - розповідає психолог.

ТСН.Тиждень зустрівся з учасником пісенного шоу «Голос країни» з команди Олена Винника Сергієм Нейчевим. І його фішка – несподіваний голос - незвично високий.

На сліпих прослуховуваннях один з суддів – Дмитро Монатік зізнався, що думав: співає жінка. А ось Олег Винник розповів, що відчув: «Жіночий вокал нестійкий. Ну, що ж таке? Думаю, голос крутий. Що ж це? А це – чоловік».

Від таких коментарів Сергій спочатку розгубився.

«Я прийшов до дружини й кажу: «Уявляєш, на всю країну сказали, що я співаю жіночим голосом?» А потім посидів, подумав… Хай так і буде», - розповів він ТСН.Тижню.

«Цікавинка – це ваш «коник»», - так прокоментувала голос Сергія Тіна Кароль.

Саме з цією цікавинкою ТСН.Тиждень пішов до зіркового лікаря-фоніатора, аби дізнатися, як жіночий голос поселився в горлі чоловіка.

«Моїм першим пацієнтом був Віктор Павлик. Він прийшов до мене на прийом в поліклініку з проханням підготувати його до «Таврійських ігор». Після Віктора Павлика вже була Наталія Могилевська», - розповідає ТСН.Тижню зірковий фоніатор Тетяна Волкова.

Виявляється, тренер Сергія – улюбленець усіх вовчиць Олег Винник – теж бував у цьому кабінеті. Пані Тетяна каже, що він – дуже слухняний пацієнт, тому й відвідує її не дуже часто.

Загалом же, за словами спеціалістки, іноді навіть записаний диск – продукт спільної праці фоніатора та артиста.

Спочатку в медичному кабінеті, але з піаніно, лікарка перевіряє акустичні характеристики голосу. Далі – головна процедура.

«Те, що ми будемо робити, називається відеоскопія. Ми не просто дивимося зв’язки, ми це робимо з функціональним навантаженням», - пояснює Тетяна Волкова.

Тобто Сергію доведеться не лише терпіти у себе в роті спеціальний апарат, але при цьому ще й співати.

Перша спроба дається Сергієві зі сльозами. Далі хлопець бере себе у руки. І з ендоскопом в роті таки примудряється поспівати.

За словами фонатора, Сергію є, на що звернути увагу: «Є невеличка голосова перевтома». Це й не дивно, адже репетиції на «Голосі» зараз майже щодня по три-чотири години.

А от жодної аномалії у розвитку оригінального голосу лікарка не бачить.

«Розмір гортані – нормальний для його віку. Це чоловіча гортань, цілком розвинута. Тож його голос – це його природні дані», - каже ТСН.Тижню Тетяна Волкова.

Свої природні дані Сергій вже за якусь годину вкотре покаже на «Голосі країни». Їх – а саме тембр – змінити неможливо.

Однак таємні методи по вдосконаленню голосу існують. І не лише для сцени.

Так, посвячені в секрети голосу легко примушують швидше битися серце у протилежної статі. Або піднімаються кар’єрними сходинками і приходять до влади.

«Якщо я буду з вами спілкуватись високим голосом, у вас буде сприйняття мене як більш інфантильної людини. Можливо, не дуже серйозної. Можливо, трошки істеричної. Але якщо я буду говорити з вами низьким голосом, то я буду більше викликати у вас довіри. Більш симпатична, врівноважена, авторитетна», - розповідає ТСН.Тижню експертка з публічних комунікацій Ольга Габлюк.

І, за бажання, кожен може такого ефекту досягти. По-перше, попрацюйте над диханням. Воно має бути діафрагмальним, тобто животом. За словами Ольги Габлюк, змінювати цю навичку дуже важко. Але якщо людина буде тренуватись, то вже за тиждень почує перші зміни.

По-друге, контролюйте гортань, не затискайте її. А ще – слідкуйте за артикуляцією.

«Запишіть себе на телефон, лише рот, коли ви щось говорите – вірш, чистомовку… Подивіться, чи взагалі працює рот. Якщо він погано відкривається або взагалі не відкривається, не працюють губи, ви не бачите навіть зуби, то я можу сказати, що це – погане мовлення. Рот потрібно відкривати», - каже Ольга Габлюк.

І ще кілька порад, якщо психологічно налаштувалися йти до свого керівника за підвищенням зарплати. Підвищені інтонації можуть лише нашкодити, до вас будуть ставитися несерйозно. Тому говоріть упевнено, твердим і бажано пониженим голосом. Дуже важливо складати короткі речення. Ну, і про всяк випадок, підготуйте аргументи. Бо одного лише упевненого голосу може не вистачити.

Ніна Грушецька, Іван Головач, Андрій Сокуренко

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