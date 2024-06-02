Місцеві жителі повідомляють про пошкоджене майно та городину.

На Чернігівщині надвечір пройшла злива з градом, розмір якого досягав курячого яйця. Як повідомляє кореспондент УНІАН, найбільше негода зачепила Менську громаду - відео зливи та граду оприлюднило місцеве медіа "Менщина".

"Після шаленої спеки вдень зараз злива та град, який інколи досягав розміру з куряче яйце... Що буде з городиною?", - йдеться у дописі.

У коментарях місцеві жителі повідомляють про пошкоджені внаслідок негоди дахи і навіть скло автомобілів.

Водночас чернігівські синоптики на 2 червня прогнозували в регіоні грози та місцями короткочасний дощ.

Новини про погоду

Синоптик попередила, де завтра буде спека. 3 червня в Україні очікується спекотна погода. Найспекотніше буде на сході, півдні та у більшості центральних регіонів - вдень там прогнозують від +26 до +32 градусів.

Дощі та грози завтра найбільш ймовірні в західних та північних областях України, при грозі можливі сильні зливи та шквали.

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