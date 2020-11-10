Суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які "торгували" посадами у Національній поліції.
Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.
"Обрано запобіжний захід майорові поліції та священнику, яких підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України). За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - йдеться в повідомленні.
Обидва чоловіки були затримані 6 листопада 2020 року під час отримання 25 тисяч доларів США авансу від співробітника Управління патрульної поліції Рівного, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області.
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Загалом цю посаду "ділки" оцінили у 100 тисяч доларів США.
Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
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