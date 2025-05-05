Наразі хаби національної єдності відкриваються в Німеччині, Іспанії, Польщі і Чехії.

Україна продовжить відкривати хаби національної єдності за кордоном для надання допомоги українцям і можливості створення умов для повернення на батьківщину. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою за підсумками їхньої зустрічі.

Як повідомив глава держави, відповідні хаби національної єдності відкриваються і будуть відкриватися в багатьох країнах, у яких є велика присутність українських громадян.

"Ми відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання Об’єднаного королівства тощо. Тобто, це така постійна робота. Я не знаю, я розумію тільки, коли вона почалась. Я не знаю, коли вона закінчиться, скільки нам знадобиться зусиль, таких відповідних хабів, щоб не втратити зв’язок з українцями, які знаходяться за кордоном", - відзначив Зеленський.

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Також, за словами президента, важливо підкреслити, що після закінчення "гарячої" стадії війни, в українців буде можливість повернутись з-за кордону в Україну.

Він нагадав, що були різні причини, чому громадяни виїхали за кордон. Є родини, з яких чоловіки героїчно пішли захищати Україну, а їхні дружини з дітьми виїхали за кордон.

"Війна - це трагедія, яка і розділяла сім'ї, і яка залишала без домівок, без життя, дітей без дитинства, і наше завдання у цьому хабі - щоби була можливість надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають і мають можливості повернутися в Україну, і знайти себе там, і допомогти з працевлаштуванням тощо", - сказав Зеленський.

Як йдеться у повідомленні пресслужби президента України, у присутності Зеленського та прем’єра Чехії Фіали відбулося підписання Спільної декларації щодо створення Центру єдності (Unity Hub) України в Чехії.

Документ підписали віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

"Центр створюється для підтримки українців, які проживають у Чехії, а також для сприяння поверненню українських громадян додому", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у закладі можна буде отримати інформаційно-консультаційну допомогу щодо тимчасового захисту, повернення та реінтеграції, а також освітні й культурні послуги. Крім того, Unity Hub стане платформою для професійного розвитку громадян України: серед іншого передбачена допомога з пошуком роботи.

У повідомленні відзначається, що зараз у Чехії проживають близько 600 тис. українців, із яких 390 тис. мають статус тимчасового захисту.

Окремо сказано, що спільні декларації про створення центрів єдності України вже укладені з Іспанією, Німеччиною та Францією.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав УНІАН, у Латвії майже 18 600 українців втратили статус тимчасового захисту. Причина в тому, що громадяни не продовжили свою посвідку на проживання. Відомо, що наразі статус тимчасового захисту в Латвії мають загалом 30 920 жителів України.

Також видання Bloomberg писало, що українські біженці у США бояться, що Трамп вижене їх з країни. За словами українців, дуже складно жити під таким тиском.

"Моя ситуація тут дуже слабка. Ми думаємо, що не почуємо жодних новин від уряду, і нам просто потрібно жити з цією ситуацією, як вона є", - наголосила українка з Києва Лоліта.

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