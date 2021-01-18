В ПЦУ зазначили, що останнім часом активізується мода на масові пірнання в ополонку, але у нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було.

Масові пірнання в ополонку в час святкування Хрещення Господнього не є давньою українською традицією.

Читайте такожВодохреща 2021 в Україні - історія свята, традиції та прикметиПро це на своїй сторінці в соцмережі повідомила Православна церква України (ПЦУ). В повідомленні йдеться про те, що останнім часом активізується мода на масові пірнання в ополонку. "Мотивація у кожного різна: хтось «змиває гріхи», хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням «давньої української традиції». Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було", - підкреслюється в повідомленні.

В ПЦУ зазначили, що ні етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. "Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя", - пояснили в ПЦУ.

Там зазначили, що масові пірнання у воду на свято Богоявлення з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років, тому цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження.

"Абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває» усі гріхи. Яким чином їх можна «змити»? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає", - зазначили в Церкві і додали, що "спасіння лежить виключно через щире каяття у гріхах, молитву та любов до Бога і до наших ближніх".

Проте у ПЦУ наголосили, що церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. "Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір – має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі «за» і «проти»: стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії", - повідомили там.

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Автор: Ірина Погоріла