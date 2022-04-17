16 квітня у Гаазі стартували "Ігри нескорених" – міжнародні змагання для військових і ветеранів, які зазнали травм на війні.

Україна здобула перше "золото" на "Іграх нескорених" (Invictus Games) у Гаазі.

Про це повідомляє українська збірна у Facebook.

"Маємо першу медаль... Родіон Сітдіков виборов "золото" у штовханні ядра з результатом 9,46 м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "срібло" і "бронзу" в перший змагальний день Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках в довжину.

Результат Лукашука - 5,20, Герецуна - 5,10 м.

16 квітня у Гаазі стартували "Ігри нескорених" – міжнародні змагання для військових і ветеранів, які зазнали травм на війні. Вони розпочалися оваціями на адресу української команди. Слова підтримки Україні прозвучали з вуст прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Цьогорічні "Ігри нескорених" для команди України - це не про спорт. Гасло збірної звучить так: Уся Україна - Invictus!

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до команди сказав: "Не так важливо, скільки медалей ви виборете, бо всі ви і є наше золото!"

У складі української збірної - більшість нинішніх військовослужбовців. Всі вони повернулися на службу після 24 лютого, хоча за станом здоров’я могли вже цього не робити. Участь в "Іграх нескорених" братимуть 19 країн. Наші спортсмени-захисники змагатимуться з ветеранами та військовослужбовцями з країн - членів НАТО та партнерів Альянсу.