До проекту долучилось вже 19 провайдерів.

Понад 200 бомбосховищ столиці підключили до Wi-Fi. Усього надходило понад 700 нових заявок на підключення.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Він розповів, що з початку роботи платформи прийнято 727 нових заявок на підключення, а до проекту долучилось вже 19 провайдерів.

Проект реалізується спільно з Ланет, Bilink, Павутина, Nashnet, Утелс, Воля, Датагруп, Київстар, Undernet.

Відправити заявку та переглянути мапу з підключеними сховищами можливо за посиланням: https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

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