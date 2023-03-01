Він разом із Сергієм Притулою збирав гроші на "народні "Байрактари".

Ігор Лаченков, відомий для багатьох як Лачен, став справжнім феноменом, який відкрила для українців повномасштабна війна. У свої 23 роки він став автором одного з топ-10 новинних Telegram-каналів "Лачен пише", він активно допомагає ЗСУ. В інтерв'ю Маші Єфросиніній "Екзамен. Нова реальність" він розповів, за які заслуги українська розвідка нагородила його медаллю.

Нагороду Лаченкову було передано з рук очільника української розвідки Кирила Буданова. Як розповів Ігор, це - за сприяння військовій розвідці. Його проект передавав супутник, дрони, форму та авто для ГУР. За словами інфлюенсера, до нього саме зверталося управління розвідки щодо допомоги.

Єфросиніна запитала, чому саме Лачен на сьогодні відзначений ГУР під час повномасштабної війни. "Ніфіга собі! Як ви потоваришували? Чому вони виділили саме тебе?" - поцікавилася ведуча.

"Просто є багато людей, які непублічні й допомагають. А я публічна людина, тому так сприймається. Це не означає, що тільки мене нагородили", - відповів Ігор.

Лаченков каже, що це його мотивує, але такі нагороди не дають wow-ефекту.

Хто такий Лачен

Лаченков Ігор Борисович (нар. 14 червня 1999 року) — український блогер, автор інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише", що висвітлює війну в Україні; волонтер. Разом із Сергієм Притулою став ініціатором проекту "Народний Байрактар".

У 2022 році потрапив до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes Україна".

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