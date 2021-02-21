Іранське слідство нібито підозрює у причетності до катастрофи МАУ десятьох осіб.

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування у справі щодо збиття українського авіалайнера під Тегераном 8 січня 2020 року.

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Про це з посиланням на іранську агенцію ISNA повідомляє ТСН. Зазначається, що найближчим часом справу мають передати в суд.

Суд у справі розпочнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Наразі невідомо, чи будуть засідання відкритими.

"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі. Після попереднього розгляду розпочнеться судовий процес у присутності підсудних та їхніх рідних", - розповів голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі.

Крім того, Radio Farda уточнює, що іранське слідство нібито підозрює у причетності до катастрофи МАУ десятьох осіб. Серед них є вищі військові командири. Під вартою перебуває лише одна особа.

Аварія літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити сім'ям жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент в євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, і в результаті сторони домовилися про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухані заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

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Автор: УНІАН