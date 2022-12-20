Частину Київської області повністю знеструмлено через наслідки російських обстрілів.

Міста Буча, Ірпінь і Гостомель, а також прилеглі села та селища знеструмлені через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, зараз в столичному регіоні застосовані "спеціальні графіки аварійних відключень".

"Через це повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка", – написав Федорук у своєму Фейсбуці.

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Він попередив, що ситуація може стати ще гіршою, тому мешканцям громади він порадив самоорганізовуватися спільно з керівниками ОСББ та бізнесом для взаємної допомоги.

За словами мера, об‘єкти критичної та соціальної інфраструктури отримають живлення з альтернативних джерел. Там, де це можливо, такі об’єкти заживлять безпосередньо від мереж ДТЕКу.

Атаки на енергетичну систему України

З 10 жовтня поточного року Росія перейшла до тактики системних повітряних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Результатом стали суттєві проблеми з генерацією та розподілом електроенергії.

23 листопада через російский удар в Україні стався короткотривалий блекаут – повне відключення енергосистеми.

Востаннє масованого удару по енергетиці України росіяни завдали 19 грудня. Лише над Києвом було збито 15 з понад 20 ворожих дронів-камікадзе. Але через влучання решти БПЛА в цілі у Києві та області виникли значні проблемі із електрозабезпеченням споживачів.

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