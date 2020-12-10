Омбудсмен закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила винесений підконтрольним Росії "судом" вирок гендиректору телеканалу ATR і віце-президенту Світового конгресу кримських татар Ленуру Іслямову та заявила, що не визнає такого рішення.

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Як вона нагадала у своєму Telegram-каналі, сьогодні підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" заочно ухвалив незаконне рішення стосовно кримського татарина Ленура Іслямова - 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

"Засуджую дії окупаційної влади та не визнаю рішення згаданого так званого "Верховного суду Криму", адже всі обвинувачення в адресу громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа, яка була порушена за вісьмома статтями - сфабрикована", - підкреслила вона.

Денісова наголосила, що з початку судового процесу Іслямова позбавили права на справедливий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини.

"У День захисту прав людини закликаю міжнародну спільноту відреагувати на кричущі факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують на її території та тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", - закликала вона.

Вирок Іслямову: що відомо

За версією слідства, Іслямов створив у селищі Чонгар Херсонської області і очолив збройний загін чисельністю не менш як 150 осіб.

Загін, за версією обвинувачення, був створений для блокади Криму з боку материкової частини України і збройної боротьби, для "відторгнення Республіки Крим зі складу РФ". Він не входить до структури Міноборони та МВС України, тобто не є законним - вважає обвинувачення.

Іслямова також звинувачують в тому, що в листопаді 2015 року він разом з бійцями загону підірвав лінії електропередачі біля селища Чаплинка Херсонської області. Слідство кваліфікувало це як диверсію - електроенергія перестала надходити на півострів.

10 грудня 2020 року підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" заочно засудив Іслямова до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

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Автор: Антоніна Доломанжи