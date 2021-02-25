Для діючих держслужбовців іспит не передбачений.

Особи, які претендують на посади на держслужбі в Україні, будуть повинні складати іспит на знання державної мови. Відповідна норма набирає чинності з 16 липня поточного року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мовний іспит для чиновників: особливості

Вже відомо, що іспит майбутні чиновники складатимуть на комп'ютері. Він буде складатися з двох частин: письмової (тест і текст) і онлайн-бесіди з екзаменатором. Рівень володіння мовою визначатиме спеціальна програма протягом трьох днів.

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Хто зможе претендувати на посади на держслужбі

Для цього необхідно отримати за підсумками іспиту достатній або високий рівень володіння українською.

Іспит на рівень володіння державною мовою буде обов'язковим з 16 липня і його складатиме ті, хто претендуватиме на державну посаду. Тим, хто вже на посаді, на іспит йти не треба.

"Сертифікат діє безстроково. Як диплом про здобуття вищої освіти. Його ви використовуєте щоразу йдучи на черговий конкурс", — кажуть у Нацкомісії зі стандартів державної мови.

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Автор: УНІАН