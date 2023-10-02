Йдеться про виплату винагороди викривачу, яка становить понад 13 мільйонів гривень.

Першою інстанцією Вищого антикорупційного суду було ухвалене рішення щодо виплати винагороди викривачу корупції. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, яке вітає таке рішення.

Рішення було ухвалено сьогодні, 2 жовтня. Йдеться про затвердження угоди про визнання винуватості, яку було укладено між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

"Тут зазначається і про виплату винагороди викривачу, яка становить 13 млн 299 тис. 950 грн, що є першим позитивним рішенням", - зауважили у НАЗК.

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Водночас у Агентстві зазначили, що вирок може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.

"Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати", - наголосили у НАЗК.

В Агентстві також пояснили, що викривачу за законодавством винагорода виплачуватиметься коштом Державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.

"Тож НАЗК покладається на органи державного казначейства в питанні забезпечення виконання судового рішення після набрання ним законної сили", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що 6 вересня вони запустили Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (зокрема й анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Також НАЗК підготувало оновлені роз’яснення щодо правового статусу викривача.

Зауважується, що практика цивілізованих країн довела, що викривання корупції є основою для побудови безпечних і заможних суспільств. "У прозорому демократичному світі, зокрема у США, виплата винагороди викривачу є нормою і стимулює громадян до відповідальності. На відміну від США, наша країна тільки формує культуру викривання і тому критично важливо популяризувати її в Україні. Адже викривати - означає виявляти свідомість, турботу та доброчесність стосовно співгромадян", - йдеться у повідомленні.

Боротьба з корупцією в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Єдиний портал викривачів корупції повноцінно запрацює в Україні вже з 6 вересня. Цей портал забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації.

Раніше Новіков анонсував, що у разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення грошових коштів, то автор повідомлення може отримати 10% від цієї суми, але не більше ніж 14 млн грн.

11 вересня керівник відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас розповіла, що на той час на порталі було зареєстровано вже 139 повідомлень.

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