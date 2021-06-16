фото УНІАН, Микола Тис
Кабінет міністрів сьогодні продовжить обмежувальні протиепідемічні заходи до 31 серпня з певними послабленнями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд сьогодні офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня. Але водночас ми послабимо певні карантинні заходи", - сказав він.
Зокрема, за словами Шмигаля, доки в країні "зелений" рівень епідемічної небезпеки, контроль самоізоляції не буде здійснюватися через додаток "Дія".
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