В ефір каналу "НАШ" включили "радника" ватажка бойовиків "ЛНР", які окупували частину Луганської області.

Колишній нардеп - "регіонал" Євгеній Мураєв, який володіє проросійським телеканалом "НАШ", заявив, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями.

Таким чином Мураєв прокоментував присутність в ефірі телеканалу "радника" ватажка "ЛНР", представника бойовиків на мінських переговорах Родіона Мірошника.

"У тих, хто хоч раз бачив або чув Родіона Мірошника, учасника політичної підгрупи ТКГ в Мінську, застосований на його адресу епітет "ватажок" викличе гомеричний регіт", - написав Мураєв на своїй сторінці в Facebook.

Мураєв стверджує, що "ЛДНР" не визнані терористичними організаціями як Україною, так і світом.

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"Жодна держава світу, жодна міжнародна організація, так само як і депутати ВРУ, що виділяють "патріотизм", а також ручні українські суди не знайшли чи то підстав, чи то сміливості визнати їх терористичними", - стверджує екс-"регіонал", додаючи, що канал не порушив закон, включивши в ефір бойовика.

Під текстом поста Мураєв опублікував селфі з ведучими Максимом Назаровим та Ангеліною Пичик, які в прямому ефірі спілкувалися з представником бойовиків.

Бойовики на українському телебаченні: що сталося

4 грудня український телеканал " НАШ" включив в прямий ефір одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Родіона Мірошника, який бере участь у переговорах ТКГ. У студії були присутні українські політики-нардепи і колишні чиновники. Темою дискусії стала реалізація Мінських угод. Мірошник традиційно для російської пропаганди звинуватив Україну в недотриманні домовленостей, а також "обстрілі" окупованої території. Також він заявив, що учасниками конфлікту на Донбасі є не Росія, а так звані "ЛНР" і "ДНР".

Телеканал "НАШ": інші скандали

Нещодавно телеканал "НАШ" оскандалився фейком, пов'язаним з Донбасом. В ефір каналу зателефонувала нібито мешканка ОРДО, яка заявила, що "особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся". Ведучі на це "оповідання" не відреагували.

До цього "НАШ" оскандалився з нібито опитуванням глядачів про президента РФ Володимира Путіна і Нобелівську премію миру.

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Автор: УНІАН