Столичні учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня.

У Києві навчальний процес у школах не подовжуватимуть на літо.

Як передає кореспондент УНІАН, на це звернув увагу Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"5 травня в Києві відновлять навчальний процес у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і закладах вищої освіти. Відкриють усі 428 шкіл столиці та 572 дитячих садочки. Також зазначу, що навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня. Оскільки під час локдауну заняття відбувалися дистанційно, за затвердженою програмою", - сказав Кличко.

Він зауважив, що всі керівники навчальних закладів столиці отримали наказ щодо посиленої дезінфекції і регулярного провітрювання приміщень.

Також Кличко нагадав, що відзавтра столиця послаблює суворі карантинні обмеження і в місті діятимуть правила "помаранчевої зони" епіднебезпеки. Так, з 1 травня в столиці відновлять роботу заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

У звичайному режимі, з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм, працюватиме відзавтра і весь громадський транспорт столиці.

Відновлення навчання у школах Києва: що відомо

28 квітня заступник голови КМДА Валентин Мондриївський інформував, що з 5 травня столичні школи, садочки, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля та вищі навчальні заклади запрацюють в очному режимі, а навчальний процес у школах не подовжуватимуть на літо. Також з 5 травня у місті розпочнеться прийом документів до перших класів та відновлять розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису.

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Автор: Інна Андаліцька