Мер столиці наголосив на важливості відновлення звичайного формату навчання як для дітей початкової школи, так і для старшокласників.

Влада Києва планує, що з 25 січня, тобто після завершення посилених карантинних заходів, буде відновлено навчання в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста", - зазначив мер.

Він наголосив на важливості відновлення звичного формату навчання як для дітей початкової школи - з першого по четвертий клас, так і для старшокласників.

"І мають повернутися за парти учні старших, особливо випускних, класів, аби належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі учбові заклади", - підкреслив Кличко.

За його словами, механізм змін до навчального процесу в столиці відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання, коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

"Міська влада, як і до оголошення локдауну…буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю. Тобто керівництво закладів закриватиме на карантин окремі школи або класи", - сказав Кличко.

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Між тим, столичні дитсадочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин зачинений один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 39 груп в 36 садках. Наповненість дітей у дошкільних закладах Києва – понад 40%.

Нагадаємо, 13 січня Кличко заявив, що звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час посиленого карантину навчання в молодшій школі. За його словами, це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам працювати.

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Автор: Інна Андаліцька