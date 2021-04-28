Шмигаль наголосив, що за необхідності посилювати карантин може міська влада.

Уряд не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Але посилить заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень.

Про це у Telegram повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

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Він нагадав, що одразу три області за минулий тиждень покинули «червону зону» – Чернівецька, Львівська та Одеська. Ще декілька регіонів найближчими тижням, або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження.

Шмигаль наголосив, що за необхідності посилювати карантин може міська влада.

«Уряд не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Але посилимо заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень. Перш за все йдеться про соціальну дистанцію та масковий режим», – написав він.

Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

Храми ПЦУ у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. Зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

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Автор: Яна Ставська