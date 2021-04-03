Наразі в Харкові діють обмеження «червоної зони», зокрема на масові зібрання.

Молодь у Харкові провела вуличну вечірку усупереч чинному в місті карантину.

Відео нічної гулянки опубліковані Telegram-каналом Труха.

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Молоді люди зібралися на одній з вулиць міста. Дехто курив і спілкувався з однолітками, інші влаштували танці.

Підлітки крутили реп російського виконавця Моргенштерна, концерти якого після різких висловів про жертв пожежі в одеському коледжі та своєї позиції щодо Криму в Україні неодноразово скасовувалися.

Наразі в Харкові діють обмеження «червоної зони», зокрема на масові зібрання. Учасники нічної події не дотримувалися ні маскового режиму, ні соціальної дистанції.

Харківська область залишається у лідерах за кількістю нових підтверджень інфікування коронавірусом. Сьогодні, 3 квітня, в регіоні виявили ще 1 470 хворих.

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Автор: Яна Ставська