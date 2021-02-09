Заповненість залу може перевищувати 50%.

Кабінет міністрів вирішив трохи послабити карантинні обмеження в Україні, дозволивши проведення деяких масових заходів.

Про це йдеться у постанові уряду від 5 лютого, якою передбачені зміни до іншої постанови про встановлення карантину.

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Зокрема, тепер в Україні дозволяється, серед іншого, наступне:

приймання відвідувачів суб’єктами діяльності у сфері культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому залі або у разі, коли організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення.

Карантин в Україні: що було раніше

3 лютого повідомлялося, що уряд найближчими днями прийме рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на "червону", "зелену", "помаранчеву" зони з оглядкою на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування і показник динаміки зростання випадків інфікування.

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

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Автор: Юрій Годован