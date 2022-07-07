Купити її хотіли три людини.

На аукціоні продали картину 11-річної волинянки Софії Кравчук "Українська мрія", яка стала ілюстрацією нової поштової марки. Вона пішла з торгів за 56 тисяч гривень.

Про це "Укрінформу" повідомив брат юної художниці Геннадій Патієвич.

Початкова ціна картини була 20 тисяч гривень. За право володіти нею боролися троє учасників аукціону.

"Роботу Софійки на благодійний аукціон через Prozorro ми виставили ще 30 червня, а безпосередньо торги почалися вчора о 14:00. Початкова ціна - 20 тисяч гривень, а продали за 56 тисяч. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, потрібно було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону", - сказав Патієвич.

За його словами, гроші від продажу сім'я планує передати до Фонду Марти Левченко "Я Майбутнє України". Він займається допомогою дітям у "Місті Добра" у Чернівцях.

Як раніше повідомляв УНІАН, робота Софії Кравчук стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків і фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках святкування 30-річчя Незалежності України. Марку з її ілюстрацією випустили тиражем 3 мільйони штук.

Вас також можуть зацікавити новини: