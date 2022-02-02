Він закликав усіх небайдужих приєднатися до сил територіальної оборони.

Український боксер Києва Володимир Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва.

Цією новиною поділився його брат - мер Києва Віталій Кличко.

Кличко-молодший зареєструвався у першому центрі рекрутингу резервістів Києва. Наразі там триває консультаційна робота.

"Мене мотивує любов до моєї країни, любов до мого міста, любов до моєї доньки, яка ходить у школу поруч. Ця любов мотивує мене захищати нашу країну та наше місто", - сказав Кличко-молодший.

Він закликав усіх небайдужих приєднатися до сил територіальної оборони.

Приєднатися до територіальної оборони можуть всі охочі, звернувшись на гарячу лінію Територіального резерву Києва за номером: 063 651 44 46. На претендентів чекає коротке опитування.

Згодом кандидатів запросять на співбесіду, визначать посаду та відправлять проходити військово-лікарську комісію.

Резервісти будуть займатися вогневою, медичною та інженерною підготовками. Керівники батальйонів організували гнучкий графік тренувань.

Якщо повномасштабного російського нападу вдасться уникнути, резервісти братимуть участь у десятиденних навчальних зборах раз на 1 або 2 роки.

Читайте такожРада дозволила добровольцям тероборони стріляти з особистої зброїЯк повідомляв УНІАН, раніше колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News.

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