Мер Києва подарував новому чемпіону світу у суперважкій вазі перший пояс WBC з великим українським прапором.

Мер Києва, вічний чемпіон в суперважкій вазі за версією WBC, Віталій Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу Олександром Усиком. Він ще раз привітав Усика із завоюванням титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував йому пояс WBC, передає офіційний сайт КМДА.

"Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш. А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію. Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохамед Алі", – сказав Віталій Кличко.

Усик подякував Кличку за підтримку.

"Дякую. Це якраз той, якого не вистачає. Потім ми завоюємо той. А цей буде у колекції", - сказав Олександр Усик.

Також чемпіони поспілкувалися по відео зв‘язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

Автор: Станіслав Кожемякін