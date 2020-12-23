Вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів.

Співробітники Служби безпеки України запобігли незаконному вивезенню за кордон унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Читайте такожУкраїнка намагалася провезти в країну 38 пакетиків з діамантами (відео)Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів.

«Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску «Ягодин». Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань «Кобзар» Т. Г. Шевченка, датований 1860 роком», - йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками експертів, вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів.

В СБУ зазначили, що наразі в Україні, за офіційними даними, залишилося лише 8 примірників такого видання, і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.

У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

За інформацією відомства, вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.

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Автор: Світлана Макринська