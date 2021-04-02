Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що міська влада не обговорювала запровадження комендантської години в столиці.
Читайте такожУ МОЗ розказали, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав в ефірі «Україна24».
Зокрема, на прохання прокоментувати, чи розглядається ініціатива запровадити в Києві комендантську годину, щоб обмежити соціальні контакти, мер зазначив: «Вперше чую про це. Місто запровадження таких заходів не обговорювало і також не планувало».
Водночас він не виключає такого кроку.
«Я сподіваюсь, що до таких вкрай жорстких кроків ми не дійдемо. Але все залежить від нас. Якщо ситуація буде погіршуватись, я не виключаю, що можемо перейти до таких заходів. Але це відповідальність уряду. І тільки уряд може запровадити комендантську годину», - підкреслив Кличко.
Посилення карантину у Києві: подробиці
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Також закриють дитсадки та початкові класи у школах.
- Як повідомив Кличко, обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.
- Влада міста посилила карантин з 20 березня, з 23 березня Київ перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram