Мер наголосив, що рішення про введення комендантської години – в компетенції уряду.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що міська влада не обговорювала запровадження комендантської години в столиці.

Читайте такожУ МОЗ розказали, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав в ефірі «Україна24».

Зокрема, на прохання прокоментувати, чи розглядається ініціатива запровадити в Києві комендантську годину, щоб обмежити соціальні контакти, мер зазначив: «Вперше чую про це. Місто запровадження таких заходів не обговорювало і також не планувало».

Водночас він не виключає такого кроку.

«Я сподіваюсь, що до таких вкрай жорстких кроків ми не дійдемо. Але все залежить від нас. Якщо ситуація буде погіршуватись, я не виключаю, що можемо перейти до таких заходів. Але це відповідальність уряду. І тільки уряд може запровадити комендантську годину», - підкреслив Кличко.

Посилення карантину у Києві: подробиці

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Також закриють дитсадки та початкові класи у школах.

Як повідомив Кличко, обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Влада міста посилила карантин з 20 березня, з 23 березня Київ перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки.

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Автор: Інна Андаліцька