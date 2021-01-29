Український інститут книги закупив комікс для бібліотек за рішенням Ради незалежних експертів у 2019 році.

Міністерство культури України закупило для дитячих бібліотек 1240 примірників книги "Принцеса+Принцеса: довго і щасливо". Загальна сума держзамовлення склала 666 тисяч гривень.

Читайте також"І за це ми тепер повинні платити?": у Києві батьки показали, чим годують дітей у садочку (фото)У видавництві "Рідна мова" прокоментували невдоволення в мережі, пов'язане з тим, що в книзі піднімається тема одностатевого кохання.

"Ми категорично не згодні з тим, що комікс "Принцеса + Принцеса: довго і щасливо" - пропагандистський твір. Це комікс про важливість власного вибору, про усвідомлення того, що люди різні і про терпимість до цього. Але щоб зрозуміти суть або зробити будь-які висновки, треба прочитати комікс", - заявили у видавництві.

Вони зазначили, що Український інститут книги закупив комікс для бібліотек за рішенням Ради незалежних експертів у 2019 році в кількості 1240 штук. Його ціна становила 90 гривень. Перший тираж склав 1500 примірників. Зараз у продажу другий тираж (1000 примірників).

"Комікс дуже обережно стосується тем романтичних відносин і терпимості різних моделей гендерної поведінки. Ніяких відвертих сцен там немає і бути не може", - зазначили у видавництві.

Відзначається, що вікова категорія, на яку розрахований комікс - 10-12 років.

"Психологи стверджують, що гомосексуальність не обумовлена тим, що відбувається навколо дитини, що вона читає або бачить. Тому немає жодних підстав, щоб говорити про "пропаганду гомосексуалізму" через комікс про дружбу двох принцес", - підкреслили у видавництві.

Комікс "Принцеса + Принцеса : довго і щасливо": що відомо

Комікс про пригоди і взаємини двох принцес написала Кейті О'нілл. Це історія про дівчат, які повинні побороти злу чаклунку.

Історія вперше була опублікована онлайн як вебкомікс "Princess Princess" у 2014 році, згодом видана видавництвом "Oni Press" у 2016 році.

У 2019 році українське видання коміксу було представлено на Книжковому Арсеналі видавництвом "Рідна мова".

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Автор: УНІАН