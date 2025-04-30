Для підписання контракту потрібна буде згода командира частини.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який надає можливість підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану. Про це повідомив у Facebook народний депутат України Роман Костенко, який є ініціатором та автором цього законопроєкту.

Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі" (реєстраційний номер 13229) зареєстровано сьогодні, 30 квітня, у парламенті України. Текст його ще не оприлюднено.

Костенко розповів, що ініційований ним законопроєкт №13229 надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби.

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"Це відповідь на запит суспільства - багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому", - зазначає він.

При цьому повідомив, що законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. За його словами, для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", - наголосив Костенко.

При цьому додав, що 36 колег-депутатів підтримали цю ініціативу. Він зазначає, що представники Міністерства оборони та генерального штабу ЗСУ також брали за участь у розробці законопроєкту.

Служба в ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з повномасштабним вторгненням російського агресора в Україні вкотре продовжили воєнний стан та мобілізацію до 9 серпня 2025 року.

Україна призиває до лав ЗСУ військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Згідно із законодавством, це громадяни України зі статусом "Військовозобов'язаний", у яких немає протипоказань щодо здоров'я, які не мають відстрочки від призову і броні. Чоловіків до 25 років не призивають, якщо вони призовники і не вважаються військовозобов'язаними (тобто, у них немає військової освіти, військового досвіду і вони не служили в армії).

Таакож в Україні можуть підписати добровільно контракт призовники 18-24 років, які готові піти до ЗСУ. Згідно з контрактом, хлопці, які підписали його, мають пройти навчання, після чого зможуть отримати бойову посаду в одній з бригад ЗСУ. Протягом півроку військовослужбовці мають виконувати завдання на лінії зіткнення. Контракт передбачає різні пільги, а також виплату в розмірі 1 млн грн.

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