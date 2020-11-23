Миротворець помер внаслідок інфікування коронавірусом.

Військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ), який перебував у складі місії ООН у Конго, помер від COVID-19.

Читайте такожУкраїнські миротворці повертаються з Ліберії після 14-річної місіїПро це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ. У повідомленні уточнюється, що військовий захворів 7 листопада і у нього спостерігалася легка форма перебігу хвороби. Однак 16 листопада стан здоров'я військового погіршився і він був направлений на стаціонарне лікування в госпіталь ООН III рівня (місто Гома, Конго), а потім був переведений у відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталю ООН ІV рівня (місто Найробі, Кенія).

"22.11.2020 року стан здоров'я пацієнта різко погіршився, почалася інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла