Також українці стали менше користуватись засобами індивідуального захисту.

Серед українців поступово зменшується суспільний інтерес до інформації про COVID-19.

Читайте такожЗеленський розповів, Для кого вакцинація від COVID-19 буде обов'язковоюПро це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«49% часто слідкують за новинами про коронавірус, 24% роблять це інколи, 16% - рідко. 11% взагалі не цікавляться такими новинами. Динаміка свідчить, що поступово суспільний інтерес до цієї інформації зменшується, а частіше інших відслідковують такі новини люди старшого віку та жінки», - йдеться в результатах.

Також 47% опитаних оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 23% - як напружений. Порівняно з листопадом минулого року показники напруженості зменшилися. Вищий рівень тривожності, як і у попередніх дослідженнях, фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відслідковує новини про коронавірус.

Порівняно з листопадом минулого року, частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. Так, 78% опитаних стверджують, що часто одягають захисну маску, 18% - інколи або рідко, 4% - майже ніколи. 63% часто дезінфікують руки, 28% - інколи або рідко, 8% - майже ніколи. Лише 10% часто використовують захисні рукавиці, 31% - інколи або рідко, 59% - майже ніколи.

***Опитування проводилось 6-8 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Що передувало

Згідно з опитуванням, проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» в середині січня, 51% українців часто цікавились новинами про коронавірус, 26% - цікавились ними інколи, 12% - рідко. Взагалі не цікавились цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин виявляли люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

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Автор: Костянтин Гончаров