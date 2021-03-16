Влада Києва ухвалила рішення розпочати канікули на два дні раніше через загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

У Києві весняні канікули для учнів 5-11 класів розпочнуться 18 березня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу щодо ситуації із захворюваністю в місті.

За його словами, влада столиці ухвалила рішення розпочати раніше весняні канікули для учнів середніх та старших класів.

"З того, що в наших повноваженнях – місцевої влади: Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичному режимі", - сказав Кличко.

Коронавірус у Києві: що відомо

У столиці за минулу добу виявили 999 хворих на COVID-19, 19 людей померли.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ і Вінницька область мають посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень у зв'язку з наближенням до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Автор: Інна Андаліцька