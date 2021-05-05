В Україні за минулу добу у 2 576 осіб виявили коронавірус - з них 103 дитини та 30 медпрацівників. 7 728 українців видужали. До лікарень госпіталізували ще 1 671 людину.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на сторінці у Facebook.
За минулу добу від недуги помер 161 хворий на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 45 077.
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Найбільше нових хворих виявили у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні виявили 2 090 986 COVID-випадків, одужали 1 697 358 пацієнтів, померли 45 077 людей.
За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.
Тест на коронавірус в Україні
Кількість проведених тестів залишає бажати кращого. Загалом лабораторії здійснили 29 154 тестів на коронавірус за добу: методом ПЛР — 19 206, методом ІФА — 4 071. Також зробили 5 877 експрес-тести на антиген до вірусу.
За весь час в Україні провели понад 9,5 млн ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
За минулу добу вакцинували проти коронавірусу зробили 3 425 українців. Загалом перше щеплення в Україні отримали 759 432 людини, а 303 — завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.
Жодного щеплення за добу не зробили у Львівській та Хмельницькій областях.
Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.
Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 514 821 людина.
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