За добу в Україні захворювання виявили у 2 576 осіб, помер 161 пацієнт.

В Україні за минулу добу у 2 576 осіб виявили коронавірус - з них 103 дитини та 30 медпрацівників. 7 728 українців видужали. До лікарень госпіталізували ще 1 671 людину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на сторінці у Facebook.

За минулу добу від недуги помер 161 хворий на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 45 077.

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Найбільше нових хворих виявили у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 090 986 COVID-випадків, одужали 1 697 358 пацієнтів, померли 45 077 людей.

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Тест на коронавірус в Україні

Кількість проведених тестів залишає бажати кращого. Загалом лабораторії здійснили 29 154 тестів на коронавірус за добу: методом ПЛР — 19 206, методом ІФА — 4 071. Також зробили 5 877 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,5 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу вакцинували проти коронавірусу зробили 3 425 українців. Загалом перше щеплення в Україні отримали 759 432 людини, а 303 — завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.

Жодного щеплення за добу не зробили у Львівській та Хмельницькій областях.

Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 514 821 людина.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко