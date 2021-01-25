У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували ініціативу нардепів, які пропонують спеціальним законом дозволити українцям володіти короткоствольною зброєю.
За словами спікера відомства Артема Шевченка, у МВС вважають що це матиме істотні ризики. Про це повідомляє "Апостроф".
Шевченко пояснив, що головна полеміка щодо відповідного законопроекту ведеться навколо дозволу купувати і зберігати вдома пістолети і револьвери.
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"Ми, як МВС, традиційно консервативні в цій позиції. Ми вважаємо, що тут є істотні ризики, і тут треба дуже-дуже ретельно все зважити. Ми займаємо більш консервативну позицію, але в принципі слово за законодавцями", - зазначив він.
При цьому спікер наголосив, що остаточне рішення в цьому питанні ухвалюватиме парламент.
"Якщо законодавець прийме таку норму, і вона вступить в законну силу, то міністерство, як частина виконавчої влади, буде її виконувати", - зауважив він.
Законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї: деталі
- Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).
- Згідно з документом, право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, а також не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку.
- Серед іншого запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
- Крім того, запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.
- Також запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.
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