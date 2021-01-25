Профільний комітет Ради вже схвалив відповідний законопроект.

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували ініціативу нардепів, які пропонують спеціальним законом дозволити українцям володіти короткоствольною зброєю.

За словами спікера відомства Артема Шевченка, у МВС вважають що це матиме істотні ризики. Про це повідомляє "Апостроф".

Шевченко пояснив, що головна полеміка щодо відповідного законопроекту ведеться навколо дозволу купувати і зберігати вдома пістолети і револьвери.

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"Ми, як МВС, традиційно консервативні в цій позиції. Ми вважаємо, що тут є істотні ризики, і тут треба дуже-дуже ретельно все зважити. Ми займаємо більш консервативну позицію, але в принципі слово за законодавцями", - зазначив він.

При цьому спікер наголосив, що остаточне рішення в цьому питанні ухвалюватиме парламент.

"Якщо законодавець прийме таку норму, і вона вступить в законну силу, то міністерство, як частина виконавчої влади, буде її виконувати", - зауважив він.

Законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї: деталі

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).

Згідно з документом, право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, а також не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку.

Серед іншого запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Крім того, запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Також запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

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Автор: Юрій Годован