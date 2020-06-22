Корупційне море

Оскільки кінці корупційного клубка тягнуться з усіх портових міст країни, розмотувати його «Гроші» почали з Маріуполя. Саме тут, в одному з тренувальних морських центрів, ми домовилися про зустріч із діючим моряком, який вже понад 8 років працює електромеханіком на закордонних рейсах.

«Місто – морський порт. Спочатку потрапив у порт, в порту сподобалось, було цікаво, пароплави… Потім потрапив на малий флот, на каботаж, і так пішло-поїхало… Познайомився з людьми, порекомендували мені хорошу професію», - розповідає Олексій.

Він просить не показувати його обличчя й не називати прізвища, оскільки боїться, що за свої слова поплатитися добре оплачуваною роботою. Адже, за його словами, отримує приблизно 5 тисяч доларів. «Все залежить від флоту – сухогрузи, контейнеровози, танкери, хімовози – так заробітні плати більше, там може бути й 7», - розповідає він.

За запевняннями корабельника, ділитися кревно заробленими доводиться не лише з рідними, а й з морськими чиновниками. Один з основних напрямків здирництва, за словами Олексія, профільний екзамен, який проводить державна кваліфікаційна комісія. «Знає щось людина, не знає – це не важливо. Екзамен потрібно складати за гроші», - розповідає Олексій.

Згідно з законом, склад екзаменаторів формує Інспекція з дипломування моряків, яка, своєю чергою, підпорядковується Морській адміністрації. «МорАд», як її називають корабельники - передостання ланка в піраміді Мінінфраструктури України. Тож, те, про що далі казатимуть моряки, зрештою, відповідальність Міністерства інфраструктури.

«Система працює таким чином, що в будь-якому разі з тебе викачають гроші. Різні цифри. В моєму випадку – 800 доларів за екзамен, якщо це офіцер. Якщо рядовий – 500. Якось так», - розповідає Олексій.

Підтверджувати грошима власний професіоналізм на державній кваліфікаційній комісії мають не лише випускники профільних навчальних закладів, які ще не виходили в море, а й кожен із 200 тисяч досвідчених моряків.

«Згідно зі стандартами дипломування, конвенції STCW – кожні п’ять років моряки проходять перевірку знань для того, щоб освіжити документи. Або коли ти підвищуєш кваліфікацію», - каже віце-президент Морської палати України, капітан далекого плавання В'ячеслав Кисловський.

Окрім міжнародної конвенції, в нашій країні діє й звід негласних правил, згідно з якими кожен моряк перед іспитом зобов’язаний віднести «данину» посередникам. Правила гри прості, як двічі два: заплатив – успішно склав екзамен. Не заплатив – йди готуйся і вчися… платити.

«Без трьох тисяч «зелених», доларів, ні один моряк в рейс не піде», - розповідає «Грошам» віце-президент Морської палати України, капітан далекого плавання В’ячеслав Кисловський.

«Були принципові люди, які не платили. Навіть знаю чоловіка, який два рази (екзамен можна здавати три рази) не платив, а на третій раз все ж заплатив, і тільки тоді здав», - розповідає моряк Олексій.

Хто ж збирає ці обов’язкові платежі з корабельників та як їх розподіляє?

Про те, як працюють чорні морські схеми, не з чуток знає екс-директор Маріупольського і Херсонського філіалів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, капітан дальнього плавання Олег Григоров. В чиновницькому кріслі він провів понад п’ять років – з 2013 по середину 2018 року.

Перші схеми, каже інформатор «Грошей», почали з’являтися не так давно – всього чотири роки назад. Зараз же система поборів працює, як коштовний швейцарський годинник.

«Чи приїздили до мене посередники? Так, приїздили. Говорять: «Ваша робота повинна відбуватись за принципом – ви працюєте з членами комісії, щоб вони не підтверджували компетентність, не давали можливості успішно скласти екзамен тим людям, які не заплатили гроші посереднику. А посередника буде визначати ця людина з бізнесу», - розповідає капітан дальнього плавання, екс-директор регіональних філій Інспекції з підготовки та дипломування моряків Олег Григоров.

Колишній морський чиновник переконує – посередники тісно пов'язані не лише з чорним бізнесом і представниками Інспекції з дипломування. Вибудовувати корупційну вертикаль їм, нібито, допомагають люди, які мали б закон не порушувати, а захищати.

«Людину «від бізнесу» звали Дмитро. Сам він живе в Дніпрі. Безпосередньо і доволі часто він посилався на прізвища деяких правоохоронців. Називав Дениса Матковського – офіцера державного реєстру СБУ», - каже Олег Григоров.

Ми, звісно, не стверджуємо, що офіцер резерву Служби безпеки, радник екс-заступника міністра інфраструктури Лавренюка, вирішив закон не боронити, а порушувати, але декларація пана Матковського настільки промовиста, що про неї не можна не розповісти.

Так, згідно з внесеними офіцером відомостями, його активи більше ніж в 10 разів перевищують прибутки. Лише за офіційними даними, безпеківець зберігає 150 тисяч доларів готівкою, ще 55 тисяч американських доларів «ховає під матрацом» дружина. І все це - при сукупних доходах родини у 22 тисячі гривень на місяць.

Якщо припустити, що пан спецслужбіст й справді в долі, то у «Грошей» є просте пояснення походження задекларованих ним активів.

«Коли я був в миколаївській філії, до мене ці люди приїздили і казали: «Ось, дивіться, ми пропонуємо такі умови: ви будете отримувати 60 доларів з кожного моряка, 60 доларів ми будемо віддавати на комісію – голові і, як мінімум, двом членам комісії – ці люди також будуть отримувати по 60 доларів». Вони говорили, що там 5-10 доларів буде йти в інспекцію, на юридичне забезпечення. А все інше поїде на Київ», - каже Олег Григоров.

Якщо вірити його словам, зазвичай, чорний кеш ділиться навпіл. Одна половина відправляється місцевим виконавцям, а інша – кураторам та «дахувальникам» з впливових столичних кабінетів. Та на Київ їдуть не лише гроші за кваліфікаційний іспит.

Щоб це довести, під виглядом моряка агент «Грошей» потрапив в закритий чат корабельників у «Вайбері». Тут не приховують: українські заробітчани в тільниках змушені платити посередникам не лише за екзамен, а й за весь пакет документів, необхідних для проходження державної кваліфікаційної комісії. Моряки переконують – повний пакет документів, наприклад, вахтеного помічника коштуватиме 4 тисячі доларів.

Загалом, судячи з переписок корабельників, в їхній сфері купується та продається все. Як результат: «… на борту три мотористи з документами за гроші… за чотири місяці пожежний насос не вміють запустити, термінів морських не знають… вночі страшно на них машину залишити», «купляють дипломи, потрапляють на судно за хабар і потім піддають людей небезпеці через свій непрофесіоналізм».

Відсіяти невігласів, на яких жаліються моряки, мала би державна кваліфікаційна комісія. Але, схоже, вона відфільтровує не профнепридатних моряків, як це має бути згідно з законом, а тих, хто не заплатив за іспит та не придбав у посередників «правильний» пакет морських документів.

Наприклад, перед здачею іспиту моряк має пройти вишкіл у спеціальному тренажерному центрі. Там корабельник освіжає базові знання та отримує безцінні практичні навички реагування на надзвичайні ситуації. Фактично, сертифікати тренажерного центру мають гарантувати, що, в разі критичної несправності судна або пожежі, моряк зможе врятувати життя колег та пасажирів.

«Є сертифіковані учбові центри, з документами яких тебе візьме на роботу будь-який судовласник. Вони відповідають всім міжнародним морським стандартам і всюди з ними можна працювати. Але коли ти отримуєш цей сертифікат і приходиш в ГКК, тобі кажуть, що цей сертифікат для ГКК не підходить і відправляють тебе відкритим текстом в конкретний навчальний центр, з яким у них налагоджені свої відносини і зв'язок», - розповідає Олексій.

Зазвичай, в цих зручних центрах, про які згадав корабельник, ціни на навчання набагато вищі, аніж у незручних конкурентів. «У мене з нового року немає жодного капітана, жодного старшого механіка. Хоча у мене пакет капітана коштує 15 тис гривень, а у цих центрах 70 тис гривень. До мене ніхто не йде. Тому що вони з моїми документами не можуть пройти комісію», - розповідає директор Київського тренажерного центру Ілля Махно.

Та проблема не лише у вартості послуг зручного тренажерного центру, а й в тому, що сертифікати можна просто придбати, не проходячи критично важливий вишкіл.

Окрім липового проходження морської підготовки, в пакет послуг посередника «Все включено» входить оновлення посвідчення моряка, висновки медкомісії та підтвердження до диплома під назвою ендорсмент.

Аби не бути голослівними, «Гроші» самі вийшли на одного з таких посередників. Наш агент озвучує телефоном «легенду»: мовляв, була перерва в роботі, в море не ходив, тож має документи ще старого зразка й ендорсмент отримував ще у 2001 році. Тож треба оновити весь пакет документів. І посередник погоджується. Ціна питання – стандартна. Звісно, обчислюється в тисячах й, звісно, мова йде про долари: весь пакет документів і ГКК, разом з екзаменом для капітана коштуватиме в районі трьох тисяч.

А тепер давайте рахувати. Повний пакет документів та екзамен обійдеться моряку від трьох до восьми тисяч доларів, в залежності від його посади й апетиту «рєшал». Враховуючи те, що в Україні 200 тисяч корабельників, мінімальний річний оборот чорного ринку документів моряка – понад 120 мільйонів доларів.

«Зараз для деякого кола людей, які обіймають посади, це перетворилося просто в «обілєчіваніє». Перестав грати важливу роль рівень професіоналізму, знань. Ти просто заплатив і твоя думка, твій рівень професіоналізму нам не цікавий», - каже капітан малотоннажного судна Олег Семенюк.

Цікаво, а чи знає про ці багатомільйонні схеми, призначений майже рік назад міністр інфраструктури Владислав Криклій?

Аби предметно поговорити про тотальну корупцію в морській сфері та передати зібрані нами докази, частину з яких ми оприлюднили в цьому матеріалі, ведучий програми «Гроші» Олександр Преподобний намагався домовитися з паном міністром про особисту зустріч, телефонував, ми надіслали запит... Втім, усі спроби виявились марними.

На жаль, такий підхід до проблеми з боку міністра може мати фатальні наслідки.

«Від професіоналізму всіх членів екіпажу залежить життя і їх самих, і пасажирів», - підкреслює Олег Семенюк.

Крім того, за словами віце-президента Морської палати України В'ячеслава Кисловського, моряки почали тікати з України в інші адміністрації – до Румунії, Болгарії, Польщі, Литви та Латвії.

Наостанок, поки серце нашої морської галузі остаточно не зупинилося через корупцію, а країна не втратила чверть від валютних надходжень заробітчан, нагадуємо пану міністру про його обіцянки й про те, що 13 серпня 2019 року йому вже повідомляли про «драконівські» побори з моряків. Тоді Владислав Криклій запевняв, що «4-5 осіб, які будуть працювати в комітеті Верховної Ради з питань інфраструктури, потрібно використовувати як батіг та пряник для ринку».

Залишається лише сподіватися, що Владислав Криклій не заплутався, адже сьогодні обіцяний ним батіг регулярно дістається лише діючим морякам, в той час як пряниками, здається, міністерство продовжує відгодовувати посередників, членів комісій та чиновників з морської адміністрації.

Олександр Соколов