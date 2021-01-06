Наступне засідання суду у справі екс-керівника МЗС відбудеться 14 січня.

Екс-міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, звинувачуваному у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, продовжили термін перебування в СІЗО до 5 березня.

Про це в Facebook повідомила донька вбитого Катерина Старицька.

«Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн грн (така ж, як і була раніше)», - написала вона, інформуючи про засідання Києво-Святошинського суду, яке відбулося вчора.

За словами Старицької, суддя «врахувала і визнала доведеність його вини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини».

Читайте такожСамогубство чи вбивство: що відомо про трагічну смерть екс-керівника "Інтера" – розслідування (відео)

«Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара повинен перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд й інших учасників», - написала донька Старицького.

Вона повідомила, що наступне засідання відбудеться 14 січня о 14:00 в Києво-Святошинському суді.

Справа Кожари: що відомо

21 лютого 2020 року колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари і його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство».

22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - за ч.1 ст.115 КК.

25 березня Кожару затримала поліція, а 27 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито випадково застрелила Старицького, коли той намагався накласти на себе руки з пістолета, який належить її чоловікові.

10 квітня поліція повідомила про підозру дружині Кожари в дачі свідомо неправдивих свідчень. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.

13 липня суд продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави в розмірі понад 14 млн грн.

23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо Кожари.

5 січня 2021 року суд почав розглядати справу Кожари.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька