Епідемія COVID змінила умови вакцинації, в тому числі і проведення рутинних щеплень.

Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що кожна п’ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень в рамках рутинної імунізації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу на тему: “Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19”, який проходив в онлайн-режимі.

«Ми маємо пам’ятати, що в часи пандемії COVID-19 кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист. Потрібно це вирішити. Ми знаємо, що з продовженням пандемії ця цифра може зрости», - заявив він.

Хабіхт зауважив, що епідемія коронавірусної хвороби змінила умови вакцинації, в тому числі і проведення рутинних щеплень.

«Ми рухаємося далі і у 2021 році ми закликаємо до подвійної уваги – потрібно розширити вакцинацію проти COVID-19 серед ключових груп населення та друге – це розширити рутинну імунізацію для дітей та підлітків. Ми знаємо, що це дуже виснажливо і для цього потрібно дуже багато роботи», - наголосив голова представництва ВООЗ в Україні.

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Автор: Костянтин Гончаров