Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що кожна п’ята дитина в Україні не отримала необхідних щеплень в рамках рутинної імунізації.
Читайте також"Рекорди" вакцинації проти COVID-19 в Україні вражають: лише 9 осіб отримали дві дози
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу на тему: “Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19”, який проходив в онлайн-режимі.
«Ми маємо пам’ятати, що в часи пандемії COVID-19 кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист. Потрібно це вирішити. Ми знаємо, що з продовженням пандемії ця цифра може зрости», - заявив він.
Хабіхт зауважив, що епідемія коронавірусної хвороби змінила умови вакцинації, в тому числі і проведення рутинних щеплень.
«Ми рухаємося далі і у 2021 році ми закликаємо до подвійної уваги – потрібно розширити вакцинацію проти COVID-19 серед ключових груп населення та друге – це розширити рутинну імунізацію для дітей та підлітків. Ми знаємо, що це дуже виснажливо і для цього потрібно дуже багато роботи», - наголосив голова представництва ВООЗ в Україні.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Раді розкритикували розроблений МОЗ Національний план з вакцинації
- Степанов розповів, коли і на які вакцини від COVID-19 очікує Україна
- Національний тиждень вакцинації в Україні: у МОЗ розказали про обов’язкові щеплення
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram