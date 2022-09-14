Документ передбачає покарання за отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території, пропаганду і обмеження інших людей.

В Україні підготували законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово захоплених територіях або заклики до цього.

Про це повідомляє Минреинтеграции.

Документ був підготовлений за участю фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки, Мінреінтеграції, правозахисників і нардепів.

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Він передбачає кримінальну відповідальність за:

набуття громадянства або отримання паспорта Росії держчиновниками або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, публічні заклики, примус до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

У Мінреінтеграції додали, що отримання паспорта країни-агресора на тимчасово окупованих територіях виправдано тільки в тому випадку, якщо людина таким чином намагається через РФ або треті країни повернутися на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше в уряді порадили щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів жителям тимчасово захоплених територій виїхати звідти.

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